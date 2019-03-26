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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:58 ص

"رواد 2030" يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2566520

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 بفعاليات اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الخامسة والأربعين، الذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذي شهد كذلك انعقاد المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في مجال السياحة فضلًا عن تدشين المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة.

وأوضحت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 أن ريادة الأعمال تشهد حاليًا ثمة عوامل كثيرة تشترك في تشكيل ملامحها وانتعاشها إقليميا ودوليًا، مشيرة أن من أبرز تلك العوامل هي الطاقة الريادية وتهيئة الموارد البشرية، موضحة أن الطاقة الريادية لا تعني فقط الاستثمار في الموارد البشرية فالاستثمار في السياحة يشكل رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني وإنما أيضًا هي ترتبط بالعمل على خلق طاقات مبدعة وقدرات خلاقة ومهارات اتصال فعالة تمد صناعة السياحة بأفكار ومبادرات أقل ما ينتظر منها أن تكون قادرة على تأهيل صناعة السياحة أن تكون مصدر رئيسي من مصادر التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق تم إطلاق وحدة مشروع رواد 2030التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم فكر الابتكار والعمل الحر بين الشباب ومن ضمنها حاضنات الأعمال التي ما كانت لتكتمل بدون حاضنة متخصصة بالسياحة ولتعزيز الابتكار ودعم المشروعات والشركات الناشئة مؤكدة أن تشجيع ريادة الأعمال بقطاع السياحة يعد أحد المداخل الرئيسية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل وخلق وظائف بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية والمجتمع العربي وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال.

وتابعت أن شهر ديسمبر الماضي شهد في إطار الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لوزراء السياحة والثقافة العرب توقيع خطاب نوايا بين وزارتي السياحة التخطيط وجامعة الدول العربية ومنظمة السياحة العربية تلاه توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول حاضنة أعمال في مجال السياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليكن مقرها في مصر، مشيرة أن ذلك جاء بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية وذلك في مجال إقامة برامج تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ولوضع حلول مبتكرة للتحديات التي يعد منها القطاع السياحي بمصر.

وأشارت إلى أن البروتوكول كان يهدف بشكل أساسي إلى التعاون لدعم الأفكار الابتكارية في القطاع السياحي وذلك من خلال إقامة برامج تأهيل وتسريع لنمو تلك الأفكار خلال مراحل المشروع المختلفة موضحة أنه تم إقامة ورشة عمل بالمتابعة مع وزارة السياحة والقائمين والعاملين بالقطاع السياحي حتي يتم الوقوف علي التحديات التي يواجهها القطاع.

وأضافت أنه من خلال تلك الحاضنة يتم الالتزام بتأهيل 10فرق عمل للدورة الواحدة في الحاضنة التي تم إطلاق اسم "حاضنة المشرق للسياحة" عليها مشيرة إلى أن تلك العشر فرق من ذوي الأفكار التكنولوجية والابتكارية وتدريبهم على نماذج وأسس تطوير نماذج العمل وكيفية تأسيس وإدارة شركات ريادية ناجحة مشيرة إلى أن كل ذلك يأتي بهدف تطوير نماذج أولية وتطبيقات تكنولوجية لرواد الأعمال من الشباب المصري في القطاع السياحي مع استضافة المشروعات والشركات المؤهلة من خلال برنامج حاضنة المشرق وتقديم الدعم المال لهم والاحتضان والتدريب لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر لكل دولة.

وأوضحت أن توقعات منظمة السياحة العالمية بلغت زيادة بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة تتراوح من 4 إلي 6% خلال عام 2019 وذلك وفقًا للمؤشرات العالمية مما يتطلب المزيد من الجهد لنكون علي استعداد لمزيد من الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات التي لاسيما سيواجهها القطاع مشيرة إلي أن تلك المواجهة لن تكون إلا بجاهزية مبتكرة وفاعلية مختلفة وسريعة تتماشي مع حجم تلك المتغيرات المتلاحقة.

وأعلنت أن الحاضنة تتشرف باحتضان الجوائز الثلاث خلال المنتدى لفرص احتضان المشروعات، مؤكدة على الاستعداد الدائم لتقديم الدعم الفني حتى للأفكار والشركات التي لم يتم اختيارها مشيرة إلي أن الحاضنة أطُلقت من مشروع رواد 2030 لكنها ملك لجمهورية مصر العربية.

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