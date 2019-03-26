محافظ القليوبية يبحث لائحة جديدة لإدارة إعلانات الشوارع

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا، اليوم، باللجنة العليا لإدارة الإعلانات بالمحافظة، لمناقشة اللائحة الجديدة للإدارة.



وأكد المحافظ، أن الهدف من إدارة الإعلانات ليس فقط العائد المادي التي يدخل صندوق المحافظة بقدر تنظيم المنظومة ومحاربة فوضي الإعلان والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين بالإضافة الي الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارعنا.



وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية أنه تم مناقشة مد فترات التقنين لبعض أصحاب الإعلانات ومناقشة موقف الإعلانات المقامة على مساكن تتبع المحافظة بالمخالفة سواء كانت شاسيهات أو بانرات على الحائط حيث وجه المحافظ تطبيق القانون 182 للمناقصات والمزايدات كما بحث المحافظ التظلمات المقدمة للإعلانات المقامة على الأملاك الخاصة والشركات والذين يتضررون من سعر مقابل المتر لمباشرة الإعلان، وفى نهاية الاجتماع وجه المحافظ برفض التظلمات لمخالفتها القانون.



شارك فى الاجتماع إيمان ريان نائب محافظ القليوبية وعواد أحمد السكرتير العام ومدير إدارة الإعلانات بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمستشار القانوني ومديري إدارات التفتيش المالي والشئون القانونية والمالية والإعلانات والعشوائيات وادارة الكهرباء والاستثمار والمتابعة والشئون الهندسية ومركز المعلومات والمكتب الفنى.