اليابان تقبل طلبات الحصول على تأشيرة بدءًا من يوليو

أعلنت وزارة العدل اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو ستتلقى بعض طلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد عبر الإنترنت بدءا من شهر يوليو القادم؛ حيث تستعد الحكومة لاستقبال المزيد من العمال الأجانب.



وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن أنواع التأشيرات التي يمكن استخراجها عبر الإنترنت اعتبارًا من يوليو، تشمل تلك الخاصة بالمهنيين والباحثين والمتدربين التقنيين ذوي المهارات العالية الذين لديهم سجلات قانونية نظيفة والذين ليس لديهم انتهاكات مسجلة ضد قوانين العمل خلال السنوات الخمس الماضية.



كما ذكرت الوزارة، في بيان، أن طلبات تمديد التأشيرات وتخفيف القيود المفروضة على بعض أنواع الوظائف بجانب الحصول على إذن لإعادة الدخول يمكن تقديمها أيضا عبر الإنترنت بموجب النظام الجديد".



ووفقا للوزارة فإنه لن يُسمح للمقيمين الأجانب بتقديم طلباتهم بشكل مستقل عبر النظام الجديد، بل يجب عليهم طلب ممثل قانوني أو شخص ما في مكان عملهم نيابة عنهم.

