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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:53 ص

"قرار شجاع للرئيس السيسى" و"صاروخ.. عكر صفو نتنياهو ــ ترامب!!" أبرز مقالات اليوم

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2566513

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة والتي تشغل الرأي العام، منها أموال المعاشات، وضرب غزة.

ففي عموده "هوامش حرة" بجريدة الأهرام، قال الكاتب فاروق جويدة تحت عنوان "قرار شجاع للرئيس السيسى" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف بقرار شجاع وجرئ السر الغامض الذي يسمي أموال المعاشات والتأمينات، والذي ظل أحد جوانب الخطايا في سياسات الحكومات السابقة ولا أدري لماذا كان هذا الموقف وهو في تقديري يحتاج إلى حساب حتى لو كان بأثر رجعي.

وأضاف الكاتب أن أموال معاشات ملايين المصريين اندمجت مع ميزانية الدولة وتجرأت مؤسساتها في استخدام هذه الأموال وإن بقى الرقم سرا من أسرارها وهل هو 500 مليار جنيه أم أكثر من 620 مليار جنيه وكان هناك شركاء في ذلك غير وزارة المالية وتوابعها.

وأشار إلى أنه لا أحد يعرف أين استخدمت الحكومات السابقة هذه المبالغ ولكن في يوم من الأيام سئل يوسف بطرس غالي عن أموال المعاشات فقال إنها موجودة في أوراق ومستندات وصكوك وأشياء أخرى لم يفصح عنها وبقيت أموال المعاشات أحد أهم المظالم في تاريخ المعاشات في العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

وقال الكاتب إن قرار الرئيس السيسي وأوامره الواضحة للحكومة ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية بإعادة الأموال إلى أصحابها والكشف عن خبايا هذه الأموال وأين هي الآن هذا القرار ليس ماليا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فقط ولكنه قرار يحقق العدالة لملايين المصريين الذين ظلمتهم عصور سابقة وكان ينبغي أن يكون هناك حساب.

وشدد الكاتب على أن العدل أحيانا يكون أفضل طرق الإنجاز خاصة إذا كان يعيد حقوقا لأشخاص لا يملكون شيئا غير سنوات العمر التي يحملونها على ظهورهم وقد خدموا بلدهم في حدود إمكانياتهم ولم يبخلوا عليها بشيء.

واختتم الكاتب مقاله قائلا "المهم بعد أن نصل إلى هذه الأموال كيف تتحول إلى مصدر دخل لكل المصريين وليس فقط لأصحاب المعاشات".


أما الكاتب ناجي قمحة ففي عموده "غدا أفضل" بجريدة الجمهورية وتحت عنوان "صاروخ.. عكر صفو نتنياهو ــ ترامب!!" فقال إن الصاروخ الفلسطيني الذي انقض على منطقة تل أبيب حرم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من متعة لقاء ثان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضور مؤتمر "إيباك" الذي يضم غُلاة الصهيونية، ومناصري إسرائيل، بعد أن اضطر الصاروخ الفلسطيني رئيس الوزراء العنصري المتطرف إلى إنهاء رحلته لواشنطن، والاكتفاء بلقاء وحيد مع صديقه المفضل ترامب، والعودة فورًا إلى إسرائيل لترتيب عدوان واسع النطاق على قطاع غزة المحاصر، ومواجهة خصومه في الانتخابات الذين يتهمونه بالفساد وعدم الانتقام كفاية من قطاع غزة بعد قصف تل أبيب بالصواريخ الفلسطينية التي خرقت القبة الحديدية ذائعة الصيت.

وأضاف الكاتب أن الصاروخ خرق معها ما تتوهمه إسرائيل ومعها الولايات المتحدة من قرب استسلام الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني للمخططات التوسعية الاستعمارية والصهيونية، منتهزة ما تراه فرصة تاريخية بعد ما أصاب درع التضامن العربي من دمار نتيجة الصراعات العربيةــ العربية، ورضوخ بعض العرب للضغوط الأمريكية الرامية إلى تحويل الصراع العربي ــ الإسرائيلي إلى صراع عربي ــ عربي تتشابك فيه القوى الإقليمية والعالمية، تاركة إسرائيل تنعم بغنيمة الاحتلال، ولكنها غنيمة مسمومة، لا يمكن ابتلاعها، لأن الأرض ملك للشعوب العربية المستعدة للنضال طويلًا بكل الأسلحة حتى الصواريخ.

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