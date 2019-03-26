ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابين

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة شيراز جنوب غربي إيران، اليوم الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و105 مصابين.



ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن نمكي قوله، خلال اجتماع لجنة الأزمة في محافظة شيراز فجر الثلاثاء، إن عدد الضحايا في حادثة السيول في مدينة شيراز ارتفع إلى 19 شخصا.. مشيرا إلى أنه ما زال هناك 20 مصابا في المستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.



يذكر أن السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة شيراز أمس الاثنين خاصة المدخل الشمالي (دروازه قرآن) جرفت معها نحو 200 سيارة في طريقها مما أدى إلى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.

