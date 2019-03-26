"النواب الأمريكي" يقر 3 قوانين حول فنزويلا والنفوذ الروسي

ذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب الأمريكي تبنى ثلاثة مشاريع قوانين أمس لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية الأمريكية في فنزويلا، ودراسة التواجد العسكري الروسي المتزايد فيها وحظر الصادرات الأمريكية من مواد مكافحة الجريمة التي يمكن أن يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.



وأضافت الصحيفة الإلكترونية أن مشاريع القوانين، بقيادة الديمقراطيين في جنوب فلوريدا دونا شلالا وديبي موكارسيل باول وديبي واسرمان شولتز، تعد أول ردود تشريعية على الأزمة الإنسانية المستمرة في فنزويلا منذ أن اعترفت الولايات المتحدة بخوان جويدو كزعيم شرعي للبلاد في يناير الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بدون معارضة.



وكان مصدر دبلوماسي في كاراكاس قال في وقت سابق، أن طائرتين روسيتين وصلتا مؤخرا إلى مطار مايكيتيا الدولي بالقرب من كاراكاس وعلى متنهما مجموعة من العسكريين الذين يجرون مشاورات مع نظرائهم الفنزويليين حول التعاون العسكري التقني بين البلدين.