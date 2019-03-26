زعيم الحزب الاشتراكي: وصول طائرتين روسيتين إلى فنزويلا

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، اليوم الثلاثاء، وصول طائرتين روسيتين إلى بلاده بعد حصولهما على موافقة الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، على حد وصفه.



أفادت بذلك وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، دون المزيد من التفاصيل.



وكانت تقارير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، بأن طائرتين روسيتين من طراز (أنتونوف إيه إن-24) و(إليوشن إيل 62) تحملان على متنهما قوات روسية و35 طنا من البضائع قد وصلت العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

