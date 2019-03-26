عبدالعزيز يسابق الزمن للانتهاء من الحلقات الأولى من "قمر هادي"

يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز ساعات تصوير مشاهد مسلسله الجديد (قمر هادي) للنجم هاني سلامة، لتصل لأكثر من 14 ساعة متصلة يوميا؛ ليستطيع الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى للعمل قبل حلول شهر رمضان المقبل وتسليمها لجهة الإنتاج.



وانتهي عبد العزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد الحلقات الأولى من المسلسل في عدة مناطق بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم الانتقال لتصوير أعداد أكبر من مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة بأماكن متفرقة بالقاهرة، خاصة وأن نحو أكثر من 60% من مشاهد المسلسل يتطلب تصويرها في ديكورات خارجية.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم"، الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار الكثير من الخلافات، ويتورط النجم هانى سلامة، الذي تجمعه قصة حب مع الفنانة يسرا اللوزي خلال الأحداث، في جريمة قتل ويقوم شقيقه الأكبر "محسن محي الدين" بالإبلاغ عنه؛ لتتصاعد الأحداث.



ويعد مسلسل (قمر هادى) التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي (فوق السحاب، وطاقة نور).. والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور.