الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه بقوة عملية السلام الأفغانية

قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجيريني"، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يدعم بقوة عملية السلام الأفغانية، مشددة على ضرورة الحفاظ على إنجازات أفغانستان في هذه العملية.



وأضافت موجيريني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التنفيذي لأفغانستان "عبدالله عبدالله" خلال زيارتها لكابول - أن الاتحاد الأوروبي يقف دائما بجانب الشعب الأفغاني الذي لا يوجد لديه أهداف أخرى غير إرساء السلام والأمن وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده لتحقيق هذه الأمور.



وأشارت موجيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهوده ليضمن مع الشركاء الدوليين والإقليميين الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في أفغانستان خلال عملية السلام، مؤكدة أن الاتحاد سيدعم أيضا الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان.



من جانبه، أعرب عبدالله عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه وتمويله للانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن أفغانستان تتعهد بإجراء انتخابات رئاسية وغيرها من الانتخابات كما يتوقع الشعب الأفغاني أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة.



وقال عبدالله إن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بإرساء السلام كما أن هناك دعما دوليا في هذا الصدد.