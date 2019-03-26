الصين تؤكد ضرورة بذل جهود مستمرة في الحرب على الإرهاب

أكد عضو مجلس الدولة الصيني تشاو كه تشي ضرورة بذل جهود متواصلة في الحرب على الإرهاب؛ وذلك مع إحياء البلاد الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية هذا العام.



وشدد تشاو كه تشي رئيس المجموعة القيادية الوطنية لمكافحة الإرهاب - في كلمة خلال اجتماع المجموعة القيادية الصينية بشأن أعمال مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثا - على أهمية تعزيز المسؤولين عن مكافحة الإرهاب جهود الحصول على المعلومات الاستخباراتية من أجل التحرك المبكر وتعميق أعمال مكافحة التطرف وتدعيم قوة الدفع الكلية في مكافحة الإرهاب".



وأشار إلى أهمية التمسك بالمساواة بين جميع المجموعات القومية وتدعيم التبادلات بينها، داعيا إلى بذل جهود لزيادة تحسين نظام الوقاية من الإرهاب، وآلية الاستجابة الطارئة له.

