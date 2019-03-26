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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 09:41 ص

الأمطار الغزيرة تدمر جسر نهر وايهو في نيوزيلندا

الأمطار الغزيرة تدمر
وكالات
dostor.org/2566495

أغلقت الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء، الطرق على الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، مع سقوط أكثر من 50 سنتيمترا من الأمطار خلال يومين ووصول مياه العديد من الأنهار إلى مستويات الذروة.

وقال المعهد الوطني لبحوث المياه والغلاف الجوي (نيوا) عبر تويتر إن نهر هاست عند شلال "رورينج بيلي" قد سجل ثاني أعلى مستوى للمياه به منذ عام 1969.

وأضاف معهد نيوا أنه "في أقل من 48 ساعة، سجل هذا الموقع 548 مليمترا من الأمطار، أو ما يقرب من 10% من المعدل الطبيعي السنوي له".

كما دمرت الأمطار جسر نهر وايهو، الواقع جنوب بلدة فرانز جوزيف وعلى بعد خمسة كيلومترات فقط من منطقة نهر فرانز جوزيف الجليدي السياحية الجذابة.

وأفاد مجلس مقاطعة ويستلاند في بيان بأنه قام بتنشيط مركز عمليات الطوارئ التابع له.

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