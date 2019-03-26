حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 26 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: يسيطر القلق وتشعر بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي، فما عليك إلا التحلي بالصبر وعدم التذمر مهما شعرت بالتعب.



عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، وخذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.



صحيًا: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقًا في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك، راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية.