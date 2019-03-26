حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 26 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: احذر التقصير واللامبالاة، لا تختبر القدر حتى ولو شعرت بثقل الأعباء والمسئوليات، لا تشوه سمعتك واضبط كلامك وانفعالاتك.



عاطفيًا: يسديك الشرك نصائح نافعة، وينتظر منك العمل بموجبها، فتشعر بأنه يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها، وتتذمر من هذا الأمر.



صحيًا: لا تعرّض نفسك للفضائح، قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة التي تثير أعصابك وتزيد من نسبة السكري.

