القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
أ ش ا
dostor.org/2566423

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 20
شبين الكوم 13 20
طنطا 14 19
دمنهور 14 19
الإسكندرية 15 20
بلطيم 14 20
مطروح 14 19
السلوم 13 20
سيوة 13 22
بورسعيد 14 19
دمياط 15 19
الزقازيق 13 20
الإسماعيلية 13 20
السويس 14 20
العريش 11 19
رفح 10 18
رأس سدر 16 21
نخل 10 19
نويبع 18 21
طابا 17 19
كاترين 06 14
الطور 16 23
شرم الشيخ 18 24
الغردقة 18 25
مرسى علم 15 25
الفيوم 13 22
بنى سويف 12 22
المنيا 11 22
أسيوط 12 23
سوهاج 13 23
قنا 14 23
الأقصر 15 24
أسوان 15 25
أبوسمبل 18 24
الوادى الجديد 16 25
شلاتين 20 28
أبورماد 21 27
رأس حدربة 21 27
حلايب 20 25

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