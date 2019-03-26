اليوم.. "التعليم" تفتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بفتح باب التقدم للراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة ولجان الإدارة، وتشمل القيام بمهام رئيس حجرة وإداريين وكافة الوظائف التى تتم داخل كنترولات الثانوية العامة، عدا وظيفة رئيس ووكيل كنترول.



ويتم التقدم فى مقار الكنترولات على مستوى القطاعات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وهى قطاع القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية والإسماعيلية وقنا، حيث يتم فتح باب قبول أوراق المتقدمين لقطاع القاهرة فى مدرسة السنية بالسيدة زينب وبعض المدارس الأخرى، ومن المقرر أن يستمر باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة حتى أواخر الشهر الجارى.



يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى يوم 3 يوليو القادم.