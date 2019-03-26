شى وماكرون يتفقان على إقامة شراكة "صينية-فرنسية" أكثر صلابة واستقرارًا وحيوية

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على المضي قدما بالعلاقات رفيعة المستوى بين البلدين وإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين أكثر صلابة واستقرارًا وحيوية عند نقطة انطلاق جديدة في التاريخ.



وتوصل الزعيمان إلى هذا التوافق خلال محادثات جرت بينهما في قصر الإليزيه بباريس.



وقال الرئيس شي، إن الوضع الدولى شهد تغيرات كبيرة، لكن العلاقات "الصينية-الفرنسية" حافظت دائمًا على تطورها بمستوى عال وتنمية صحية ومستقرة، موضحًا أن العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى جديد في أقل من عامين منذ تولي الرئيس ماكرون السلطة، وحققت العديد من النتائج الجديدة.



وأضاف أن هذا العام يحظى بأهمية تذكارية خاصة، حيث يصادف الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، والذكرى الـ100 لحركة العمل والدراسة الصينية في فرنسا، والذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مضيفا إن فهم الماضي يمكن أن يساعد الناس على الحكم على الحاضر والمضي قدما بشكل أفضل.



وأشار "شي" إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة نادرًا ما شهدناها على مدى قرن، إذ تقف البشرية عند مفترق طرق، وتقف الصين وفرنسا وأوروبا عند مرحلة حاسمة من التطور، مؤكدا "إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا للحفاظ على إرث الماضي وصنع المستقبل، حتى تظل شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والدائمة في الطليعة، وتقديم المزيد من المساهمات التاريخية لبناء عالم مفتوح وشامل ونظيف وجميل يسوده السلام الدائم والأمن العالمي والازدهار المشترك".