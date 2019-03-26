مشرعون بريطانيون يصوتون لصالح إجراء تصويتات استرشادية حول "بريكست"

صوت مشرعون بريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح تعديل من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من التصويتات الاسترشادية يوم الأربعاء حول "طرق بديلة للمضي قدما" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وصوت المشرعون بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 لصالح التعديل المقدم من أوليفر ليتوين.



وجاء التصويت بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء الماضي بأن الحكومة ستعارض التعديل، وقالت إنها "متشككة" حيال عملية التصويتات الاسترشادية ولن تلتزم بالتسليم بنتائج التصويتات.



وقبل التصويت بفترة وجيزة، استقال ريتشارد هارينجتون من منصبه كوزير للأعمال، قائلا إنه سيصوت لصالح تعديل ليتوين.



ودعا جيريمي كوربين، زعيم حزب العمل المعارض، حزبه إلى التصويت لصالح التعديل، وانتقد نهج الحكومة تجاه "بريكست" معتبرا بأنه يشكل "إحراجا وطنيا".



وجاءت آخر التطورات بعد أن أقرت ماي بأن "ما يزال هناك دعم غير كاف" في مجلس العموم لإجراء "تصويت جاد" ثالث بشأن اتفاقها حول "بريكست".