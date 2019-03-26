خطة لمنع دخول مياه ملوثة إلى نهر محلى فى موقع انفجار مدمر بالصين

وضعت السلطات الصينية خطة أولية لمعالجة المياه الملوثة في موقع حادث انفجار ضرب مصنعا كيماويا في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين يوم الخميس الماضي.



ويشرف فريق أرسلته وزارة الإيكولوجيا والبيئة على توجيه إجراءات الاستجابة البيئية في موقع الحادث، فيما يعمل ما يزيد عن 30 خبيرا في مجالات مراقبة البيئة ومعالجة المياه والنفايات الصلبة والتربة لدعم جهود مواجهة الطوارئ، وتم إنشاء سدود على ثلاثة ممرات مائية كانت تربط نهرا محليا مع المجمع الصناعي الذي شهد الحادث، لأجل منع دخول المياه الملوثة إلى النهر، حسبما ذكر بيان أصدرته الوزارة.



هذا وطلب الفريق من السلطات المحلية تجهيز أحواض وخزانات وشاحنات الصهاريج لتخزين المياه الملوثة، وتشغيل مرافق معالجة المياه في أسرع وقت ممكن.



الجدير بالذكر أن الانفجار وقع ظهر يوم الخميس الماضي، إثر اندلاع حريق في مبنى تابع لشركة جيانجسو تيانجيايي الكيماوية المحدودة، في مجمع صناعي للكيماويات في محافظة شيانجشوي في مدينة يانتشنج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، وأسفر الحادث عن مقتل 78 شخصا حتى بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، حسبما كشفت السلطات.