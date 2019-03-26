"آبل" تكشف عن منتجات جديدة تركز على المحتوى الإعلامى

كشفت شركة آبل عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تركز على المحتوى الإعلامي، وأول خدمة ألعاب مدفوعة الثمن، لمستخدمي كل من الموبايل وأجهزة حاسوب آبل الأخرى، وجاء هذا الكشف خلال مؤتمر طال انتظاره للكشف عن منتجات آبل الجديدة.



وقالت "آبل" إن المسجلين لاستخدام خدمتها الجديدة بإمكانهم التمتع بوصول شخصي لأكثر من 300 مجلة مشهورة، وصحف بارزة وناشرين رقميين، بفضل تطبيقها الإخباري "آبل نيوز" المتوفر في الولايات المتحدة وكندا.



وتشمل خدمات آبل الإخبارية صحفا بارزة مثل "وول ستريت جورنال - لوس انجليس تايمز - تورونتو ستار" الكندية، ومجلات مثل "اتلانتك - تايم - ناشيونال جيوغرافي".



وقالت لورين كيرن، رئيسة التحرير في "آبل نيوز" "نحن ملتزمون بدعم صحافة عالية النوعية، ومع هذا التطبيق "آبل نيوز بلاس"، نسعى للاحتفاء بالعمل العظيم المتحقق من قبل مجلات ومواقع إخبارية".



وأوضحت شركة آبل أنه يتوجب على مستخدمي هواتفها تحديث هواتفهم إلى iOS 12.2 أو macOS 10.14.4 حتى يتسنى لهم التسجيل للحصول على "آبل نيوز بلاس" مقابل 9.99 دولار أمريكي شهريا من الولايات المتحدة و12.99 دولار أمريكي من كندا.



وخلال المؤتمر نفسه، أعلنت آبل عن ألعاب "آبل آركيد"، وهي خدمة ألعاب مدفوعة الثمن أيضا، وعلى أساس ألعاب فيديو iOS لمستخدمي الموبايل والحواسيب الأخرى لآبل وبأي مكان دون الحاجة لاتصال بالإنترنت.



وأعلنت "آبل" أيضًا أن بطاقتها المصرفية الجديدة "آبل كارد" ستأتي ببرنامج مكافآت يسمح لمستخدميها بكسب نقود عبر "آبل بي".