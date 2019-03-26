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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 06:54 ص

وزير فنزويلى يعلن عرض المحطة الكهرومائية الرئيسية لهجوم جديد

وزير الاتصالات الفنزويلي
وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز
وكالات
dostor.org/2566414

قال وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز، اليوم الثلاثاء، إن محطة غوري للطاقة الكهرومائية الرئيسية في البلاد تعرضت لعمل تخريبي مجددا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق، لكن السلطات تمكنت من استعادة التيار الكهربائي بسرعة.

وقال رودريجيز: "نريد أن نبلغ البلاد بأكملها بأننا كما نندد دائما تعرضنا لهجوم جديد استهدف مركز توزيع شبكة الكهرباء الوطنية"، مضيفا "لقد أمضينا 5 أو 6 أيام. واليوم قمنا بحل هذه المشكلة في بضع ساعات".

غير أن شركة الكهرباء المملوكة للدولة تمكنت من "استعادة إمدادات الكهرباء في المناطق المتضررة في وقت قياسي".

وعانت فنزويلا من أسوأ انقطاع للتيار الكهربائي في تاريخها في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تسبب انقطاع التيار الكهربائي في سقوط البلاد في ظلام دامس استمر لنحو 5 أيام.

وحمل المسؤولون متطرفين يمينيين يعملون على تقويض الحكومة.

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