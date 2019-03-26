النواب الأمريكى يقر قانونا لمكافحة نفوذ روسيا فى فنزويلا

تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمكافحة نفوذ روسيا في فنزويلا، ويتطلب دخوله حيز التنفيذ إقراره من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس عليه، حسبما أفادت وكالة نوفوستي الروسية.



وتم تبني مشروع القانون الذي أطلق عليه "قانون مكافحة تهديد روسيا وفنزويلا" بالإجماع، بعد اكتمال النصاب القانوني للنواب، في غضون 40 دقيقة من النقاش فقط.



ويموجب هذا القانون يرفض مجلس النواب أي دعم تقدمه روسيا لسلطات فنزويلا، برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو. وفي غضون 120 يوما من اعتماد مشروع القانون، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير إلى الكونجرس حول التعاون الأمني ​​بين موسكو وكاراكاس وعن "التهديد المحتمل لهذا التعاون على الولايات المتحدة ودول نصف الكرة الغربي".