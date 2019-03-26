تطبيع العمل فى مكتب الاتصال بين الكوريتين لليوم الثانى

عقد مسئولي الكوريتين اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا في مكتبهم للاتصال المشترك في كيسونج في الجانب الشمالي من الحدود المشتركة بين الكوريتين، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الوحدة.



ويأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة بعض موظفي الجانب الشمالي للمكتب المشترك عقب انسحابهم بصورة مفاجئة يوم الجمعة الماضي.



ويقيم 63 كوريا جنوبيا من ضمنهم 9 موظفين عبروا الحدود صباح اليوم، في المكتب الاتصال الثلاثاء وفقا للوزارة.



وقال مسئول في الوزارة "عقد موظفون لمكتب الاتصال عن الجنوب والشمال اجتماعهم الدوري في الصباح. وان عدد المسئولين من الشمال هو نفس العدد الذي كان في يوم أمس.