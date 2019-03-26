منظمة فرنسية تخطط لتنفيذ مشروعين جديدين لدعم كوريا الشمالية

أفادت إذاعة آسيا الحرة اليوم الثلاثاء بأن منظمة الإغاثة الفرنسية "مثلث الأجيال الإنسانية (TGH)" ستنفذ مشروعين جديدين لدعم كوريا الشمالية.



وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن الإذاعة، فأن المنظمة تخطط لتنفيذ مشروعي "رفاهية كبار السن" و"تحسين الأمن الغذائي للفئات الضعيفة" في كوريا الشمالية.



وتلقت المنظمة ما مجموعه 1.98 مليون دولار من المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ مشروعيها الجديدين.



وكانت لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها وافقت على طلب مقدم من TGH لإعفاء من العقوبات لتسليم المواد المطلوبة لرعاية كبار السن إلى كوريا الشمالية.