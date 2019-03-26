الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرق صعدة

حقق الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، تقدما جديدا في معاركه ضد جماعة "الحوثيين" المدعومة من إيران، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" مساء الإثنين، أن "القوات تمكنت من استكمال تحرير وادي الغول وأجزاء من السلسلة الجبلية الممتدة على طول الوادي في منطقة عنبان خلف تبة الاريال باتجاه مركز مديرية كتاف شرق صعدة".



وحسب موقع الجيش "أسفرت المواجهات العنيفة عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين الانقلابية، وإحراق عربات وآليات، واستعادة أسلحة عدة".