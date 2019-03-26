روسيا تجهز مستشفيات مدينة طرطوس السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أن روسيا قدمت معدات طبية عالية التقنية إلى سوريا لتجهيز المستشفيات في مدينة طرطوس الساحلية.



وقال المتحدث باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العقيد سيرجي دينيس إيفانوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسليم مساعدات إنسانية أخرى إلى سوريا. معدات طبية باهظة الثمن تزن حوالي 1.5 طن. هذه المعدات ضرورية لغرف العمليات…وخاصة لعلاج الأطفال الذين أصيبوا في النزاع المسلح".



وأشار إيفانوف إلى أن الجيش الروسي قام بتسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلي وزارة الصحة السورية، وسيتم تجهيز مستشفى طرطوس المركزي للأطفال، حيث تم الانتهاء بالفعل من الصيانة الرئيسية وغرف العمليات ستكون جاهزة بالمعدات التقنية في شهر مايو المقبل.