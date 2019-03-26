الأمم المتحدة تدين انتهاكات الحوثيين إزاء أطفال اليمن

أدانت فرجينيا جامبا، مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، الانتهاكات الحوثية ضد القصّر، وأكدت أن الحوثيين هم الطرف الذي لم يقم بأي إجراءات لحماية الأطفال في اليمن.



جاء ذلك خلال توقيع تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة، في الرياض أمس، اتفاقًا لحماية الأطفال في اليمن، حسب صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.



وذكرت جامبا أن الاتفاق المبرم يعد الأول من نوعه في العالم، وجاء نتيجة تعاون بين الجانبين.



وقالت جامبا إن الاتفاق سيتم تنفيذه في الأراضي اليمنية، مشيرةً إلى أن نحو 10 آلاف طفل يتم تجنيدهم سنويًا في العالم.