البيت الأبيض: لا حاجة إلى عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

ذكر البيت الأبيض أن العقوبات السابقة على كوريا الشمالية ما زالت قائمة بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب إلغاء فرض عقوبات اضافية، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة سنديرس للصحفيين، الإثنين: "انظروا، فإن العقوبات السابقة لا زالت قائمة، أنها عقوبات صارمة للغاية. وان الرئيس لا يشعر بأن هناك حاجة إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية".



جاء هذا الإعلان في الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية إلى طريق مسدود عقب انهيار قمة الشهر الماضي بين ترامب وكيم في هانوي بفيتنام.