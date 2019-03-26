"السينما.. الخيال والواقع" بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب٬ يعقد في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء٬ بمكتبة الإسكندرية٬ لقاء مفتوح مع المخرج السينمائي٬ مجدي أحمد علي٬ بعنوان "السينما..الخيال والواقع"٬ تقدم اللقاء وتديره٬ الناقدة السينمائية٬ ناهد صلاح.



في سياق متصل٬ وفي الرابعة عصرا٬ يعرض دراما دعوية عصرية٬ بعنوان "العارف.. رحلة من الظلمة إلى النور". العرض دراما دينية بشكل عصري وهى فكرة جديدة من نوعها، تحكي شخصية مريد وأستاذه ومراحل ارتقاء المريد بأستاذه مرورًا بمشاهد العقبات التى تواجه المريد ونصائح الأستاذ وصولا إلى استقرار المريد فى درجة من درجات العشق الالهى.

