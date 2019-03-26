واشنطن تختبر صاروخين اعتراضيين فوق المحيط الهادئ

ذكرت صحيفة أمريكة، أن الولايات المتحدة أطلقت صاروخين اعتراضيين من قاعدة فاندربيرج في ولاية كاليفورنيا، ضمن اختبار أنظمة للدرع الصاروخية فوق المحيط الهادئ.



ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن صحيفة سان لويس أوبيسبو تريبيون، عن المتحدث باسم القاعدة الجوية، مايكل ستونسايفر، أن عملية إطلاق الصاروخين جرت عند الساعة الـ10 صباح الاثنين، بالتوقيت المحلي.



وأكد أن الحديث يدور عن تنفيذ عملية مخطط لها مسبقا، إلا أنه قال إن تفاصيلها ستنشر في وقت لاحق.



وأشارت الصحيفة إلى أن التجربة الأخيرة جرت دون سابق إعلان، وذلك خلافا للعادة التي يتم بموجبها الإبلاغ عن عمليات الإطلاق المخطط لها قبل أشهر بل وسنوات من تنفيذها.