صدور النسخة العربية من كتاب "التحكّم البيروقراطى فى تسيير الشؤون العامة"

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الطبعة العربية لكتاب "التحكّم البيروقراطي في تسيير الشؤون العامة في عصر النيوليبرالية" من تأليف بياتريس هيبو.



وفي الكتاب تقدم لنا بياتريس هيبو٬ مديرة أبحاث المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا؛ تحليلًا للديناميات السياسية الكامنة في هذه السيرورة. مفادهُ أنه لا ينبغي أن تُفهم البيروقراطية الليبرالية الجديدة كآلية هرمية تتصل بالدولة دون سواها، ولكن كمجموعة من المعايير والقواعد، والإجراءات والشكليّات (نابعة من عالم الأعمال) التي تشمل المجتمع بأسره. وهي ناقلة للانضباط والرقابة، وأكثر من ذلك: إنتاج مزيد من اللامبالاة الاجتماعية والسياسية.

