اليوم.. "الثوابت والمتغيرات فى العمارة" بمركز درب اللبانة

يقيم بيت المعمار المصري بمركز درب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الثوابت والمتغيرات في العمارة وعلاقتها بالشخصية المصرية عبر العصور"، للباحث محمود مرزوق.



تتناول الندوة ثلاثة محاور، الأول عن تواصل العمارة المصرية عبر العصور وتوافق مضمون هذا الخط وإن اختلف شكلا، الثاني ويدور حول انعكاس الشخصية المصر على العمارة من فترة زمنية إلى أخرى، أما المحور الثالث ويدور حول مبادئ التصميم الأساسية لملامح العمارة المصرية.



الباحث محمود مرزوق باحث فى الآثار المصرية، ساهم فى عدد من المشروعات التى تهتم بتوثيق التراث العمرانى لمدينة القاهرة، كما يعمل على إثراء المحتوى العربى عن آثار وتراث مصر عبر منصات التواصل الاجتماعى.