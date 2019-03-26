البنتاجون يوافق على بيع 25 طائرة "إف 16" للمغرب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها "وافقت على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16) إلى المغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3،8 مليار دولار".



جاء ذلك بحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشرته على موقعها الإلكتروني.



ولفت البيان أيضًا إلى أن "الإدارة الأمريكية وافقت على إدخال تعديلات على 23 مقاتلة "إف 16" يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار".



وأوضح البيان أن، هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد "الحلفاء الرئيسيين".