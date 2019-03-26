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الثقافة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 03:26 ص

اليوم.. ندوة "الموسيقى الدرامية" بالأكاديمية العربية للعلوم

اليوم.. ندوة الموسيقى
اليوم.. ندوة "الموسيقى الدرامية" بالأكاديمية العربية للعلوم
نضال ممدوح
dostor.org/2566397

تنظم كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة ثقافية لطلاب وطالبات الكلية بعنوان "الموسيقى الدرامية"، يحاضر فيها الفنان سامح عيسى ملحن ومؤلف للموسيقى التصويرية والدرامية؛ وذلك بحضور دكتور عزة أحمد هيكل ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ من أجل الارتقاء بالفن والحفاظ علي التراث الموسيقي المصري.

تناقش الندوة تأثير الموسيقى بكلماتها ومعانيها الراقية جسديًا وفكريًا لدى مستمعيها، وما تثيره من تحفيز ودافعية إذ كانت هادفة وخالية من أي أنواع الإثارة والصخب، التى نراها ونسمعها الآن فى ما يسمى بالمهرجانات.

يدور الحوار أيضًا مع الطلاب حول دور الموسيقى التصويرية وهوية الدراما، إن كانت مأساوية أو كوميدية ساخرة، ومهمة المؤلف الموسيقي قراءة النص، وبعد أن يتفهم المحور الأساسي الذي تدور حوله فكرة الدراما، عندها يتفق مع المخرج في صياغة الجمل والفواصل الموسيقية، والتي وظيفتها المحافظة على الصورة وتجسيد مضمونها ومن خلال أداء الممثل.

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