وزير الأوقاف يعيد تسمية المساجد التى تحمل دلالات فكرية

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، بضرورة حصر أسماء جميع المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات على مستوى الجمهورية، وذلك للنظر في إعادة تسميتها بأسماء لا تحمل أي دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل.



وشدد "جمعة"، على ضرورة إلا تستغرق عملية الحصر أكثر من شهر على الأكثر، مؤكدًا أن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول، وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، وأن رسالة المساجد هي أن تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية.



وتابع: "وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف، واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع، والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب، وتصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلامًا للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله تعالى".



وأضاف وزير الأوقاف، أن المساجد لله عز وجل وحده، حيث يقول سبحانه:" وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا "، وينبغي أن تكون خالصة لوجهه تعالى مبنى ومعنى، شكلًا ومضمونًا، ظاهرًا وباطنًا.