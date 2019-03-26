بلاغ سلبى بوجود قنبلة أمام كنيسة فى الزقازيق

ورد بلاغ سلبي من أهالى مدينة الزقازيق، بوجود جسم غريب أمام كنيسة بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق، يشتبه فى كونه قنبلة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغا بالعثور على جسم غريب أمام كنيسة الشهيد "أبو سيفين" بمنطقة النحال في مدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقل مفتشي وخبراء المفرقعات بقوات الحماية المدنية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية وفرضت كردونا أمنيا حول الكنيسة، وقامت بتمشيط المنطقة للتأكد من صحة البلاغ باستخدام الكلاب البوليسية.



وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي والجسم عبارة عن علبة صفيح خالية من أى مواد متفجرة، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى أخطار.