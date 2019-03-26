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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 06:55 ص

اليوم.. محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان''

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2566366

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 32 متهمًا قاموا بعمليات إرهابية، وقتلوا عمدًا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة، وظابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016.

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