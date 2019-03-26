اليوم.. الحكم على متهم فى "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، الحكم على هانى محمود سعد، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التورط في حريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا، من بينهم مأمور مركز كرداسة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إشعال النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.