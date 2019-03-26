انقطاع جديد للتيار الكهربائى يطال مناطق عدة فى فنزويلا

شهدت مناطق عدة في فنزويلا الاثنين انقطاعًا جديدًا للتيار الكهربائي طاول أجزاء كبيرة من العاصمة كراكاس، في عطل اعتبره الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو "اعتداء" على شبكة الكهرباء، وذلك بعد أسبوعين من تسبّب انقطاع كهربائي مماثل بشلّل في أنحاء واسعة من البلاد.



وانقطع التيار الكهربائي في كراكاس عند الساعة 17:20 بتوقيت جرينيتش وطال وسط العاصمة. وقد أدّى الانقطاع إلى توقّف إرسال الهواتف الخلوية كما انقطع البث التلفزيوني. وقد سارعت المحال للإقفال خوفًا من حصول أعمال نهب.



وقال البعض إن التيار الكهربائي عاد ثم انقطع مجددًا.



وسارع الرئيس مادورو إلى القول إنّ انقطاع التيار هو نتيجة "اعتداء" على شبكة الكهرباء في البلاد.



وقال وزير الاتصالات خورغي رودريغير للتلفزيون الرسمي إنّ الهجوم استهدف مجددًا المحطة الكهرمائية الأساسية في البلاد في غوري والتي تؤمّن 80 بالمئة من حاجة البلاد من الكهرباء.