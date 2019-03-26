القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

يلتقي منتخب مصر نظيره النيجيري في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمعهما في نهاية معسكر مارس، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



ويرتدي المنتخب الوطني القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، فيما يرتدي المنتخب النيجيري الزي الأخضر الكامل، وعلى أحقية كل فريق في إجراء ستة تغييرات طبقا لشروط المباريات الدولية المعتمدة من الفيفا.



وتقام المباراة على ملعب "ستيفن كيشى" بمدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا بدولة نيجيريا، ويمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات "beIN SPORTS HD 3"