الحماية المدنية تستخرج جثة أحد الشابين ضحايا التنقيب عن الآثار بالعياط

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من انتشال جثة أحد الشابين اللذين لقيا مصرعهما داخل حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بأحد المنازل، بقرية باجة الشيخ بنطاق قسم شرطة العياط.



كان قد تلقى قسم شرطة العياط إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار حفرة على عاملين داخل منزل بقرية باجة الشيخ بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام شابين "ح.د.ف"، 36 سنة و"م.ع.ت" 34 سنة، بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل، وانهارت عليهما الرمال داخل حفرة.



وتمكنت القوات من انتشال جثة أحدهما وتبين أن بحوزته فرد خرطوش، وجاري العمل على استخراج الجثة الثانية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.