تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الإثنين

ما زالت تصفيات أمم أوروبا 2020 مستمرة في القارة الأوروبية حتى اليوم الثلاثاء، كما جرت عدة لقاءات ودية دولية.



تصفيات أمم أوروبا 2020

واصل المنتخب الإنجليزي انطلاقته القوية في تصفيات أمم أوروبا 2020 وحقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى وجاء على حساب منتخب الجبل الأسود 5-1 ليتصدر المجموعة بـ6 نقاط.



وعن المجموعة نفسها تعادلت كوسوفو مع بلغاريا 1-1.



وفي المجموعة الثانية فشل منتخب البرتغال حامل اللقب في الفوز للقاء الثاني على التوالي واكتفى بالتعادل أمام صربيا 1-1، فيما حققت أوكرانيا الفوز خارج ملعبها أمام لوكسمبورغ 2-1 لتتصدر المجموعة بـ4 نقاط.



وحققت فرنسا بطلة العالم فوزها الثاني على التوالي وجاء على حساب إيسلندا 4-0 برسم المجموعة الثامنة لتتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب التركي الذي حقق فوزها الثاني وجاء على حساب مولدوفيا 4-0.



وعن المجموعة نفسها حققت ألبانيا فوزها الأول وجاء على حساب أندورا 3-0.



لقاءات دولية ودية

حقق المنتخب السعودي فوزًا صعبًا على غينيا الاستوائية 3-2 في لقاء ودي شهد 4 ضربات جزاء موزعة بالتساوي بين المنتخبين.



تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 مصر 2019

لم يحافظ المنتخب الليبي على تقدمه ذهابًا 2-0 وتعرض لخسارة كبيرة أمام نيجيريا في الإياب بلغت 4-0 ليغادر من الدور الثاني التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.