النواب البريطانيون يقرون تعديلا يمنحهم دورا أكبر فى تحديد مسار بريكست

أفادت قناة "العربية" بأن "​البرلمان البريطاني​ يصوت لصالح منح النواب دورا أكبر في عملية "​بريكست​".



يذكر أن البرلمان البريطاني يعقد جلسة في هذه الأثناء للبحث في خطة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيصوت على سبعة مقترحات تتمحور حول منح البرلمان حق التصويت على خيارات بديلة لـ"بريكست"، وتشريع الاستفتاء الثاني، وضمان عدم حصول "بريكست" من دون اتفاق.



ويصوت المشرعون البريطانيون على مقترح تقدم به نواب محافظون من المقاعد الخلفية للحزب، وحظي بتواقيع 120 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية، يدعو إلى تخصيص يوم الأربعاء لصالح عدة تصويتات استشارية حول خيارات "بريكست" الأخرى المتاحة، ولكن من دون تحديد هذه الخيارات. وجدير بالذكر أن البرلمان رفض مقترحا مماثلا قبل عشرة أيام وبفارق صوتين.