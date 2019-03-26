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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:48 ص

إنريكى ينفى وجود مخاوف بشأن الإمكانات الهجومية لمنتخب إسبانيا

إنريكى ينفى وجود
وكالات
dostor.org/2566349

نفى لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، وجود أي مخاوف بشأن إمكانات "الماتادور" في تسجيل الأهداف، إذ أوضح أنه يملك معدلا تهديفيا أفضل من برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

واحتاج منتخب إسبانيا إلى ركلة جزاء من المدافع والقائد سيرخيو راموس ليفوز 2-1 على النرويج في افتتاح تصفيات أمم أوروبا 2020، قبل أن يحل ضيفا على مالطا (الثلاثاء) في الجولة الثانية.

وأهدر المهاجمان ألفارو موراتا وماركو أسينسيو عديدا من الفرص أمام النرويج، لكن لويس إنريكي سخر من الحديث عن معاناة الفريق في التسجيل.

وقال مدرب إسبانيا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مالطا: "علمت بالجدل بشأن المعاناة في تسجيل الأهداف، لكننا أحرزنا 19 هدفا في 7 مباريات".

وأضاف مدرب برشلونة السابق: "هذا يعني أن المعدل يبلغ 2.7 هدف في المباراة، بينما يملك برشلونة معدلا 2.6 هدف في المباراة، وهو صاحب أقوى خط هجوم في الدوري، بالنسبة لفريق يعاني على مستوى الهجوم فالأمور ليست سيئة".

وشدد لويس إنريكي على كفاءة الأداء في آخر مباراة رغم الفوز الصعب، وقال في هذا الصدد: "لعبنا أفضل مما فعلنا عندما انتصرنا 6-0 على كرواتيا (في دوري الأمم الأوروبية)، كانت هناك بعض الفترات الجيدة وارتكبنا عددا قليلا من الأخطاء، ضغطنا وفزنا بكل الفرص الثانية لاسترجاع الكرة".

وأتم: "أمنح هذا الأداء 9 درجات من 10، والسبب الوحيد لعدم الحصول على العلامة الكاملة هو إهدار الفرص".

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