البيت الأبيض: فريق "ترامب" لم يطلع حتى الآن على التقرير الكامل لمولر

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الإثنين، عن مسؤول بالبيت الأبيض، لم تفصح عن اسمه، قوله إن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلع حتى الآن على تقرير مولر بشكل كامل.



وقال الرئيس الأمريكي ترامب: "إن إصدار تقرير روبرت مولر المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية لعام 2016 لم يسبب لي أي قلق".



وأضافت "سي إن إن"، من ناحية أخرى، أن مولر أبلغ وزارة العدل الأمريكية قبل 3 أسابيع بأنه لم يتوصل في تقريره إلى نتيجة بشأن عرقلة ترامب للعدالة من عدمه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي، قد رحب بنتائج تقرير مولر الذي طال انتظاره بعدما خلص إلى أن حملة ترامب الانتخابية الرئاسية لم تعمل مع روسيا لترجيح كفة الانتخابات عام 2016 لصالح الرئيس.



وخلص "مولر" في ختام تحقيقات استغرقت نحو عامين، إلى القول بعدم وجود عناصر تتيح إثبات قيام تعاون بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016.