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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:32 ص

لطيفة تحيى حفل جائزة الصحافة العربية بقصيدة "فتنة الإرهاب"

لطيفة تحيى حفل جائزة
لطيفة تحيى حفل جائزة الصحافة العربية بقصيدة "فتنة الإرهاب"
وكالات
dostor.org/2566336

كشف "نادي دبي للصحافة" عن إحياء الفنانة التونسية لطيفة حفل جائزة الصحافة العربية، الذي يقام في ختام فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى الإعلام العربي"، وذلك بغناء قصيدة بعنوان "فتنة الإرهاب".

والقصيدة من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتلخص حال المجتمعات العالمية، وما صارت إليه في ظل الإرهاب وخطاب التطرف المنتشر؛ حيث يوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال قصيدته وكلماتها القوية رسالة تحذر من التعصب والإرهاب الذي لا دين له.

ومن الأسماء البارزة التي ستقدم حفل جائزة الصحافة العربية، الإعلامية سمية الشيخ، من مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامية ندى الشيباني، من شركة أبوظبي للإعلام.

كما تشارك في تقديم الحفل، لارا نبهان من قناة العربية، والإعلامية نانسي نور من تلفزيون CBC إكسترا، والإعلامية ديانا فاخوري من قناة إم تي في اللبنانية.

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