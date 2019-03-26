"أجيرى" يكشف عن سبب استبعاد "صلاح" من مواجهتى النيجر ونيجيريا

كشف المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، عن سبب استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من معسكر "الفراعنة" لمباراة النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وودية نيجيريا.



وقال "أجيري"، في المؤتمر الصحفي للقاء نيجيريا الودية المقرر لها الثلاثاء: "عدم استدعاء محمد صلاح ونجوم المنتخب الكبار للمعسكر الحالي لعدم الحاجة إليهم في هذه المرحلة، ولمنح الفرصة لعناصر جديدة بالفريق".



وأضاف: "مواجهة نيجيريا اليوم تعد تجربة قوية وأنا من طلبت هذا اللقاء، باعتبار أنه أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء".



وتابع عن تدريب مصر: "قيادة مصر مهمة مميزة وألمس الاهتمام الكبير ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الفترة المقبلة".



وأتم: "أسعى لإعداد فريق قوي قادر على المنافسة على لقب كأس الأمم".



وكان "أجيري" استبعد صلاح من قائمة الفراعنة لمواجهتي النيجر ونيجيريا، نظرا لضغط المباريات الذي يعاني منه مع ليفربول في الفترة الحالية بإنجلترا وعدم حاجة المنتخب لجهوده.