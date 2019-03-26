اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من دمياط

يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، محافظة دمياط، في إطار زيارته الرعوية للإيبارشيات المختلفة والتي بدأها خلال الصوم الكبير.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الثلاثاء القداس الإلهي، بكنيسة سيدهم بشاي بدمياط، على أن يلقي عظته الأسبوعية من الكنيسة ذاتها.



ويشارك في حضور القداس الإلهي، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء عصام الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، والأجهزة الأمنية والسيادية، بينما يحضر أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، في الجلسة التي ستعقد عقب القداس.



يذكر أن، آخر بابا قام بزيارة كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، كان البابا كيرلس السادس، والذي زار دمياط سنة 1961، أي قبل 58 عاما.