فصائل المقاومة بغزة تعلن التزامها بوساطة مصر لوقف التصعيد مع الاحتلال

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التزامها بوساطة مصر لوقف إطلاق النار بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الغرفة المشتركة في بيان مقتضب مساء اليوم الاثنين "نؤكد استجابتنا للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار ونعلن التزامنا بالتهدئة ما التزم بها الاحتلال وسنبقى الدرع الحامي لشعبنا"،و ذلك وفق قناة "الأقصى" التابعة لحماس.



وأضاف البيان متوعدا الاحتلال " إن زاد العدو زدنا".



ونجحت مصر في وقف إطلاق النار والتصعيد بين المقاومة والاحتلال في غزة.

