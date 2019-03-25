"شهيب" يكشف: الإخوان هددوا محمد حسان بالقتل إذا لم يهتف ضد السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، مؤلف كتاب" 365 يوما من حكم المستشار" عن حكم المستشار عدلي منصور، إن بعض قيادات وشيوخ السلفيين وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان حاولوا لقاء قادة الإخوان في اعتصام رابعة، لإقناعهم بفض الاعتصام.

وأوضح شهيب، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن محمد حسان طلب لقاء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك، وطلب منه ألا يكون فض الاعتصام في شهر رمضان، وتمت الاستجابة لطلبه.

وواصل أن محمد حسان ذهب بعدها للقاء قادة الإخوان في اعتصام رابعة، وطلب منهم أن يفضوا الاعتصام، ولكنهم رفضوا، وهددوه بالقتل، إذا لم يصعد على المنصة ويهاجم الفريق السيسي.