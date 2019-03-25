الباز يكشف حقيقة إقصاء المعارضين للتعديلات الدستورية من الإعلام

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة إقصاء الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية من المشهد الإعلامي بشكل كامل.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة المذاع عل فضائية المحور، أن الدولة تجاوزت مرحلة تأييد ورفض التعديلات الدستورية، وأصبحنا الآن ندير حوارا حول بنود هذه التعديلات حاليا.

وتابع أن الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن تأييد ورفض، ولكن تفصيل للبنود التي سيتم إقرارها، موضحا أن الرافضين للتعديلات الدستورية الآن مكانهم الشارع، يظهرون قوتهم على الأرض، ويحشدون لرأيهم ووجهة نظرهم.